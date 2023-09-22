Пожилым объяснили, как защититься от инфаркта Врач Хухрев посоветовал пожилым следить за артериальным давлением

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Пожилым людям нужно следить за своим весом и артериальным давлением, чтобы защититься от инфаркта, посоветовал врач-терапевт Алексей Хухрев. В разговоре с «Москвой 24» он уточнил, что важно оставаться физически активными, принимать таблетки, которые выписывают медики, а также отказаться от вредных привычек, в том числе от курения и употребления алкоголя.

По возможности нужно следить за своим весом, больше двигаться, регулярно заниматься физкультурой, контролировать давление, аккуратно пить таблетки, которые выписал врач, высыпаться, если получается, — отметил терапевт.

По словам врача, давление может повыситься из-за стрессовых ситуаций. Это чревато развитием сердечного приступа. В связи с этим пожилым следует меньше нервничать. Хухрев подчеркнул, что люди в возрасте легко выходят из равновесия из-за очень многих факторов. Важно стараться не воспринимать различные ситуации близко к сердцу, так как это опасно для изношенных сосудов.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что в организме женщин старше 60 лет содержание жира должно составлять не более 30%, а в организме пожилых мужчин — до 25%. Узнать этот процент можно при помощи весов, но для точных данных лучше обратиться к специалисту.