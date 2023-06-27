Пожилым дали совет, как снизить риск перелома шейки бедра Врач Чернышова посоветовала пожилым обезопасить жилье, чтобы снизить риски перелома шейки бедра

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Чтобы снизить риск перелома шейки бедра, пожилым следует обезопасить свое жилое пространство и осторожно передвигаться, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова. В разговоре с «Москвой 24» она посоветовала убрать ковры и, по возможности, выступающие пороги. Кроме того, дома следует ходить в туфлях с задниками, а не в открытой обуви.

Лучше, если дома пожилые люди будут ходить в туфлях с задниками, а не в шлепанцах. Также стоит убрать ковры, потому что они могут завернуться и человек споткнется. Нужно быть аккуратнее с выступающими порогами. Если есть возможность, их следует убрать, — пояснила специалист.

По словам терапевта, людям в возрасте необходимо правильно питаться. Так, нужно добавить в рацион больше богатых кальцием продуктов. Отлично подойдут холодец и бульоны, а также молочка. Врач отмечает, что пожилым важно увеличить физическую активность для профилактики перелома шейки бедра. Чернышова уточнила, что малоподвижные люди больше подвержены переломам, чем те, кто много двигаются, ходят и занимаются зарядкой.

Терапевт предупредила, что с переломами шейки бедра чаще всего сталкиваются люди старшего возраста, у которых кости уже не такие крепкие. В зоне риска находятся пожилые женщины, которые мало весят.

Врач-терапевт Алексей Хухрев ранее напомнил, что наиболее частой причиной скачков артериального давления у пожилых людей является отказ от поддерживающей терапии при гипертонии. По его словам, возрастные пациенты часто самостоятельно подбирают себе лекарственные препараты или не хотят следовать рекомендациям врача.