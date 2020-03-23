Члены Совета Федерации старше 70 лет получили рекомендацию не посещать пленарное заседание 25 марта. За ходом дискуссии предписано следить в удалённом режиме, сообщил глава пресс-службы верхней палаты парламента Владислав Пономаренко.
Он уточнил, что таких сенаторов — 15 человек.
Вместе с тем эта норма не относится к председателю Совфеда Валентине Матвиенко и её заместителям, добавил Пономаренко.
Он напомнил, что в соответствии с регламентом сенатор, который отсутствует на заседании по уважительной причине, имеет право выразить свою позицию по любому вопросу повестки дня в заявлении на имя председателя палаты. Это найдёт отражение в стенограмме заседания, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Совета Федерации.
По словам Пономаренко, в дальнейшем заседание Совета Федерации планируется после 14 апреля. Остальные мероприятия на ближайшее время отменены или перенесены. В период ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса, сенаторы будут работать у себя в регионах.
Сотрудники аппарата Совфеда старше 65 лет с 26 марта будут переведены на удалённый режим работы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал жителям столицы старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, с 26 марта по 14 апреля соблюдать домашний режим. Как писал NEWS.ru, пенсионеры получат материальную помощь и отсрочку по оплате услуг ЖКХ.
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