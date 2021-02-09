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Пожилых россиян внесли в приоритетную группу для вакцинации от коронавируса

22:37, 09 февраля 2021 18
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство здравоохранения России расширило категорию граждан, которые могут в приоритетном порядке претендовать на получение вакцины от COVID-19 в рамках календаря профилактических прививок.

Согласно ведомственному приказу, опубликованному на официальном портале правовой информации, в категорию приоритета первого уровня включили людей в возрасте 60 лет и старше, а также жителей городов с численностью населения, превышающей 1 млн человек. Также в эту группу вошли медики, работники образовательных организаций, сотрудники учреждений социального обслуживания и МФЦ, больные с хроническими патологиями и лица, проживающие в организациях социального обслуживания.

Приоритет второго уровня имеют работники организаций энергетики и транспорта, представители сферы услуг, сотрудники правоохранительных органов, вахтовики, волонтёры, военные и лица, работающие в пунктах пропуска через государственную границу. Категорию приоритета третьего уровня составляют студенты, призывники, государственные гражданские и муниципальные служащие.

Президент РФ Владимир Путин 13 января поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса во всех регионах. Прививочная кампания стартовала 18 января. Отдельные категории граждан в ряде населённых пунктов, включая Москву, смогли привиться ещё до этой даты.

Разработанная в России вакцина «Спутник V» получила одобрение на использование от фармацевтических регуляторов 24 стран. Последним на данный момент государством, разрешившим использовать препарат, стала Монголия, сообщал NEWS.ru.

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