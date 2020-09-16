Пожилых депутатов Госдумы попросили работать на удалёнке

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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин обратился к пожилым парламентариям Валентине Терешковой и Владимиру Ресину. Спикер попросил депутатов работать в дистанционном режиме.

В Госдуме ввели ряд ограничительных мер в рамках борьбы с пандемией коронавируса ещё весной. Там закрыли буфеты, сократили число посетителей. Кроме того, ряд сотрудников ГД перешёл на удалённый формат работы.

Обращаясь к Терешковой, Володин отметил, что они «договаривались себя беречь».

Разве можно так по отношению к нам? Владимир Иосифович, мы же договаривались, что вы будете себя беречь. Что случится — мы же себя не простим, избиратели нам не простят. Поработайте дистанционно, у вас же все возможности есть, — приводит слова спикера Госдумы агентство RNS.

Володин во время обращения к депутатам добавил, что «строители — народ мужественный, но здесь каска не поможет».

Как ранее передавал NEWS.ru, несколько депутатов Госдумы вошли в число добровольцев, участвующих в испытаниях российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин и добавил, что сам тоже намерен «в будущем» вакцинироваться от COVID-19.