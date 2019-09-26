https://static.news.ru/photo/fa766d1e-e064-11e9-8c5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: News.ru

Пятнадцать пар заключили брак после знакомства на проекте «Московское долголетие». Об этом рассказал замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов.

По его словам, в ближайшее время среди участников проекта планируется увеличить количество мужчин. Привлечь их могут новые спортивные занятия.

У нас 85% женщин и 15% мужчин. Мы надеемся, что доля мужчин увеличится до 20%, — цитирует Филиппова РИА Новости .

Он уточнил, что во всех районах столицы сейчас работают 240 групп проекта.

«Московскому долголетию» был дан старт 1 марта 2018 года. Цель проекта — помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, а также создать максимум возможностей для самореализации.

В новом сезоне для пожилых москвичей откроется секция зимних видов спорта на свежем воздухе. В 14 парках пройдут лыжные тренировки, а в 17 организуют катание на коньках. Откроются и театральные студии, куда уже записались более двух тысяч человек.

Помимо этого, как писал News.ru, разработано 225 учебных программ, которые можно пройти в 26 московских вузах. К программе присоединились, в частности, МГУ, Финансовый университет, РЭУ имени Плеханова и другие.