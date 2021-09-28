Пожилой россиянин устроил слежку за коллегами с помощью эндоскопа

Пожилого жителя Северодвинска подозревают в слежке за своими коллегами. Как сообщила «Невским новостям» старший помощник руководителя регионального СУ СК Светлана Тарнаева, мужчина следил за сотрудниками с помощью эндоскопа, оснащённого дисплеем. Правоохранителями уже точно установлен факт вмешательства в частную жизнь 23-летней девушки.

Злоумышленника установили оперативным путём. В данный момент есть подозрения, что он причастен к целой серии аналогичных преступлений, данные проверяются, — сообщила Тарнаева.

По данным следствия, этим летом мужчина на работе просверлил отверстия в комнате отдыха, раздевалке и в ванной комнате. С помощью эндоскопа, к которому была подсоединена камера, выводящая изображение на экран, он наблюдал за молодой сотрудницей.

На допросе подозреваемый свою вину признал и рассказал, что им двигало любопытство. В отношении злоумышленника было заведено уголовное дело. За нарушение неприкосновенности частной жизни ему грозит наказание в виде штрафа или двух лет лишения свободы.

Ранее сотрудница Apple была уволена после того, как публично заявила о домогательствах и слежке за работниками компании, тотальном контроле и нарушениях конфиденциальности. Она заявила, что у Apple есть фото её груди, а три года назад юридический отдел заставил её передать компании все сообщения с телефона, в том числе личные.