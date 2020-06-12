Пожертвования позволят священникам в Москве получить зарплаты

https://static.news.ru/photo/bfe2a2d0-ad7d-11ea-85aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские священники смогут получить зарплаты за прошедшие два месяца благодаря поступившим от благотворителей пожертвованиям. Об этом 13 июня в разговоре с журналистами заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Служители церкви оказались в сложном финансовом положении из-за закрытия храмов в столице на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Однако, отметил Иларион, пожертвования от благотворителей в итоге собрались в существенную сумму, которая поможет выплатить священникам зарплаты.

Также он заявил, что в РПЦ принимают необходимые меры для того, чтобы минимизировать потери. Так, например, отчисления от епархий, ставропигиальных монастырей и столичных приходов в общецерковную казну были сокращены на 25%.

Возникшая ситуация повлияет на деятельность духовных учебных заведений и синодальных отделов, зависящих от общего бюджета РПЦ. Они пересматривают свои сметы в сторону сокращения, чтобы сократить потери, — сказал митрополит в эфире телеканала «Россия 24».

Как ранее передавал NEWS.ru, РПЦ сообщила, что в Москве количество вызовов священников на дом к пациентам с COVID-19 и обращений в центр помощи бездомным «Ангар спасения» православной службы помощи «Милосердие» в Московской городской епархии снизилось.