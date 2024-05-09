Пожары, обстрелы и налеты БПЛА: как ВСУ атакуют РФ в День Победы

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Последствия обстрела в Белгороде

Средства ПВО ВС РФ уничтожили несколько воздушных целей над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что попытки атак были совершены в ночь на 9 мая. Кроме того, пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края со ссылкой на региональное управление МЧС заявила о пожаре на нефтебазе под Анапой после атаки ВСУ. Минобороны РФ информацию не комментировало. Подробности атак ВСУ в День Победы — в материале NEWS.ru.

Чем ВСУ атаковали Белгородскую, Брянскую и Курскую области в День Победы

Средства противовоздушной обороны уничтожили снаряды реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и беспилотники ВСУ над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что попытки атак были совершены в ночное время.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены пятнадцать реактивных снарядов и один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и три БПЛА — над Курской областью», — говорится в сообщении.

Утром 9 мая ВСУ атаковали спальный район Белгорода. Мэр города Валентин Демидов сообщил, что в результате обстрелов пострадали восемь человек, пятеро из них госпитализированы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Фото: Антон Вергун/РИА Новости Последствия обстрела в Белгороде

Богомаз раскрыл детали атаки ВСУ на Брянскую область

Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены в Брянской области силами ПВО, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, это произошло в Клинцовском районе. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

Что за пожар вспыхнул под Анапой после атаки ВСУ

В ночь на 9 мая украинские беспилотники совершили попытку атаки гражданского объекта — нефтебазы в селе Юровка под Анапой, сообщил в официальном Telegram-канале оперативный штаб Кубани. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«По данным ЕДДС Анапы, около шести БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар — повреждены несколько резервуаров», — сказано в публикации оперштаба.

Власти заявили, что к тушению возгорания привлечены 62 человека и 20 единиц техники. В том числе от МЧС России 25 человек и семь единиц техники. На месте находится мэр Анапы Василий Швец, который лично курирует ликвидацию ЧС.

Глава Башкирии сообщил об ударе ВСУ

Беспилотный летательный аппарат совершил атаку на промзону Салавата 9 мая около 13:00 по местному времени, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, после удара рядом с одной из установок компании «Газпром нефтехим Салават» произошло задымление. Глава региона назвал атаку «попыткой опорочить» празднование Дня Победы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Сегодня в районе 13:00 беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата, после которой произошло задымление в районе одной из установок предприятия „Газпром нефтехим Салават“. Предприятие работает в штатном режиме. <...> Это попытка опорочить наш праздник, поддаваться провокациям мы не намерены. Всех еще раз с Днем Победы!» — отметил Хабиров в своем Telegram-канале.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что БПЛА нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Салаватнефтеоргсинтез» в Башкирии. По его информации, в результате атаки на территории предприятия начался пожар. Согласно предварительным данным канала, никто не пострадал. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Радий Хабиров

Гладков сообщил о пострадавших в результате атаки ВСУ

Город Белгород и Белгородский район подверглись воздушной атаке со стороны Вооруженных сил Украины, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадали люди. Известно, что есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и частные автомобили. Информация о последствиях воздушной атаки уточняется. Минобороны РФ данные публикации не комментировало.

Гладков проинформировал о восьми пострадавших, из них один — ребенок. По его сведениям, четыре человека с осколочными ранениями были доставлены в городскую больницу.

«11-летняя девочка с осколочными ранениями левой стопы доставлена в детскую областную клиническую больницу. Еще троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались», — заявил глава области.

По предварительным данным, в результате обстрела различные разрушения зафиксированы в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах и одном частном жилом доме. Также повреждены 37 транспортных средств. В Белгородском районе в поселке Дубовое пострадала кровля в четырех частных жилых домовладениях и три машины. Минобороны РФ данные публикации не комментировало.

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