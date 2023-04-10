Пожарный эксперт перечислил главные опасности при поджоге сухой травы Пожарный эксперт Назаров: человек может утратить контроль при поджоге сухой травы

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При поджоге сухой травы человек может утратить контроль над ситуацией, из-за чего горение может превратиться в большой пожар, предупредил независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров. В разговоре с Lenta.ru он пояснил, что это является одной из главных опасностей, так как люди не рассчитывают свои силы, поджигая траву.

Люди не рассчитывают свои силы, они в какой-то момент утрачивают контроль, огонь сильнее людей, это самая большая проблема. <...> Горение распространяется и становится большим, человек, который поджег, с ним уже не справляется. Огонь уходит либо в лес, либо на постройки рядом, как мы знаем по опыту прошлых лет, когда выгорают целые деревни, — уточнил эксперт.

По словам Назарова, люди часто не задумываются о том, чтобы создать условия при поджоге травы. Он пояснил, что существует понятие противопожарного разрыва. Если этого разрыва нет, вероятность того, что огонь может перекинуться на жилые постройки очень высока. Эксперт порекомендовал перед поджогом травы принять меры по обеспечению безопасности.

Назаров посоветовал собирать сухую траву граблями. Сжигать ее можно в бочке, предварительно поставив рядом ведро с водой. По его словам, это более безопасный способ, хоть и требует больших усилий.

Ранее стало известно, что СК РФ по Республике Бурятия проверит, как возле села Солонцы проводили отжиг травы, после которого огонь снова разгорелся и перекинулся на участки. Пламя уничтожило деревянные заборы и надворные постройки некоторых жителей.