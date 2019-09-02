https://static.news.ru/photo/c6160d6c-cda0-11e9-9407-fa163e074e61_660.jpg Фото: moscow.mchs.ru

Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Москве вытащили кошку из-под капота автомобиля такси.

За помощью обратился водитель, который при запуске двигателя услышал непривычные звуки и странный крик. Открыв капот, мужчина обнаружил в моторном отсеке кошку. Животное попало под ремень генератора. Прибывшие пожарные аккуратно высвободили пушистое млекопитающее, но выяснилось, что оно не могло самостоятельно ходить, так как были повреждены задние лапы и хвост. Специалисты МЧС передали кошку волонтёрам, которые отвезли её к ветеринарам.

Пожарные назвали случай уникальным, так как животные после запуска двигателя редко выживали.

Ранее магаданские пожарные спасли котов, которые едва не погибли во время пожара. Они эвакуировали из квартиры женщину и собаку, после чего вытащили двух котов, которые не дышали. Сотрудники МЧС применили реанимационный набор и спасли животных. Губернатор Магаданской области Сергей Носов торжественно вручил им благодарственные письма.