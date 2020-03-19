https://static.news.ru/photo/e7575e22-69c2-11ea-9063-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские пожарные получили список адресов людей, находящихся на карантине в связи с коронавирусом, чтобы спасатели не заразились.

Согласно инструкции, при вызове на карантинную квартиру пожарные должны будут сообщить об этом начальству, тушение необходимо проводить только в респираторах и перчатках.

Всю форму и оборудование после вызова нужно отправить на дезинфекцию.

Как ранее писал NEWS.ru, время на карантине, если человек находится с друзьями или членами семьи, лучше провести в разных комнатах и в масках. Такой совет 19 марта россиянам дали специалисты Роспотребнадзора.