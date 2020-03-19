Московские пожарные получили список адресов людей, находящихся на карантине в связи с коронавирусом, чтобы спасатели не заразились.
Согласно инструкции, при вызове на карантинную квартиру пожарные должны будут сообщить об этом начальству, тушение необходимо проводить только в респираторах и перчатках.
Всю форму и оборудование после вызова нужно отправить на дезинфекцию.
Как ранее писал NEWS.ru, время на карантине, если человек находится с друзьями или членами семьи, лучше провести в разных комнатах и в масках. Такой совет 19 марта россиянам дали специалисты Роспотребнадзора.
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