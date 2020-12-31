Пожарные извещатели начнут устанавливать во всех новых домах в РФ

https://static.news.ru/photo/61e104ac-4d13-11eb-8a4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автономные пожарные извещатели в обязательном порядке будут устанавливаться во всех квартирах в новых российских домах.

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев рассказал, что требования об установке пожарной сигнализации и специальных датчиков внесены в нормативные акты. В МЧС не исключают, что пожарные извещатели будут обязательны для установки во всех квартирах многоэтажек.

По словам Еникеева, сейчас специальные противопожарные датчики должны устанавливаться в зонах общего пользования в многоквартирных домах выше 28 метров, то есть более чем с девятью этажами.

Пожарная лестница может эвакуировать человека, если он находится ниже девятого этажа. А если люди находятся выше, они смогут услышать сигнал уже при возникновении задымления и покинуть помещение самостоятельно, до того как наступят критические последствия, — пояснил представитель МЧС.

Еникеев напомнил, что в Канаде после введения требования об установке противопожарных датчиков смертность в жилье за год снизилась на 80%, сообщил ТАСС.

Как передавал NEWS.ru, должностных лиц больниц, вузов, колледжей, техникумов и других объектов начнут привлекать к административной ответственности за курение на их территории не в специально отведённом месте. С 1 января в России начали действовать новые правила противопожарного режима, которые подразумевают запрет на курение на объектах здравоохранения, образования и транспорта.