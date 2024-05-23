Массовая гибель мигрантов в Подмосковье. Что известно о пожаре в хостеле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня, 23 мая, в результате пожара восемь человек погибли в хостеле в Подмосковье, сообщили в МЧС РФ. Какие подробности об инциденте известны, сколько людей пострадало?

Где и как произошел пожар

Возгорание случилось в СНТ «Снегирь» в деревне Падиково в Истринском городском округе сегодня в четыре утра. По данным Telegram-канала SHOT, в хостеле, в котором произошел пожар, спальные места в основном сдавались вахтовикам.

«Спальные места там сдавались в основном вахтовикам. Пожар произошел в СНТ „Снегирь“ в деревне Падиково в Истринском городском округе сегодня в четыре утра. Сначала думали, что это частный дом. Но выяснилось, что он сдавался в аренду под хостел. Возгорание удалось локализовать на площади 80 „квадратов“», — говорится в публикации.

Фото: t.me/mchs_official*

SHOT также пишет, что сгоревший хостел в частном доме под Истрой открыл 23-летний гражданин Узбекистана.

«Сгоревший хостел в частном доме под Истрой открыл 23-летний гражданин Узбекистана. Койко-места там, в основном, оплачивали компании для своих сотрудников-вахтовиков. Сегодня в четыре утра, пока постояльцы спали, начался сильный пожар. Как рассказали очевидцы, они проснулись из-за громкого лая собак и увидели, что горит дом. Огонь распространялся очень быстро, но приступить к тушению пожарные смогли не сразу: местные утверждают, что расположенный рядом конноспортивный клуб отказал в подключении к гидранту, поэтому пришлось ездить за водой за 1 км», — уточняет SHOT.

Некоторые Telegram-каналы сообщили, что все погибшие при пожаре являются нелегальными мигрантами.

Почему на хостел жаловались

По данным SHOT, на хостел давно жаловались местные жители, но безрезультатно.

«По словам жителей деревни Падиково, они уже давно пытались бороться с этим хостелом, писали в разные инстанции, но безрезультатно», — пишет канал.

Telegram-канал Readovka сообщает, что хостел незаконно сдавался нелегалам-мигрантам.

«Владелец хостела в Истре сдавал дом нелегальным мигрантам — на него возбудили уголовное дело. Истринская городская прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту организации незаконной миграции после пожара в хостеле для вахтовиков. По данным следствия, частным домом владел 23-летний мужчина — он сдавал его нелегалам-мигрантам», — уточняют авторы публикации.

Сколько погибших и пострадавших

Число погибших при пожаре в доме с нелегалами в подмосковном СНТ выросло до восьми, сообщили в МЧС. Ранее было известно о шести погибших и двух пострадавших.

«Из окна на втором этаже в панике выпрыгнула женщина. Ее доставили в Истринскую больницу с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломом плечевой кости и отравлением продуктами горения. У пострадавшей сгорели все документы и телефон», — пишет SHOT.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным канала, погибшие при пожаре в хостеле под Истрой — сотрудники склада Ozon.

«Там селили вахтовиков, которые работали неподалеку. Сгоревший коттедж находится примерно в 10 км от распределительного центра Ozon на Новой Риге, который горел. На работу туда с начала этого года через посредника набирали комплектовщиков для обработки заказов. Вахтовикам предоставлялось бесплатное проживание в том самом доме в СНТ „Снегирь“ и бесплатный трансфер до работы. На момент пожара в хостеле жили около 10 человек, часть из них были работниками склада маркетплейса. В Ozon подтвердили, что погибшие вахтовики работали на их складе. Там уточнили, что официально трудоустроены они были в компании „Прайм“, которая как посредник поставляла им персонал. Руководство маркетплейса уже выразило соболезнования семьям погибших и пообещало проверить деятельность своего подрядчика», — говорится в публикации.

При этом Ozon в беседе с РИА Новости заявил, что отрицает, что погибшие в результате пожара в Истринском районе были сотрудниками компании. По их словам, мигранты работали на одного из подрядчиков Ozon — АК «Прайм».

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