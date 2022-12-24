Пожар в доме престарелых в Кемерове мог случиться из-за печи

Фото: Juri Zolotarev/ Russian Look/Global Look Press

Пожар в доме престарелых в Кемерове произошел из-за неправильной эксплуатации печи, передает ТАСС со ссылкой на источник. Престарелые проживали в частном жилом доме.

Там было печное отопление. По предварительным данным, именно неправильная эксплуатация печи стала причиной пожара, — заявил источник.

По факту происшествия прокуратура Кемеровской начала проверку.

По последним данным, при пожаре в доме престарелых в Кемерове погибли 13 человек. Ранее сообщалось, что частное здание было оборудовано под дом престарелых нелегально. В доме отсутствовала системы пожаротушения.

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