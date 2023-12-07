Пожар в цехе Электрозавода в Москве потушили

Фото: МЧС РФ

Огонь, вспыхнувший в производственном здании столичного Электрозавода, потушили, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, при пожаре никто не пострадал.

В Москве огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 110 квадратных метрах, — говорится в сообщении.

Пожар возник в корпусе железобетонных изделий и металлоконструкций, горел лакокрасочный цех. Как сообщает ТАСС, спасатели использовали лафетный ствол и применяли пену, чтобы локализовать возгорание, тушение проводилось по повышенному рангу сложности.

Ранее появились кадры крупного пожара, который вспыхнул на Электрозаводе, расположенном на Преображенской набережной в Москве. На видеозаписи видно, как вверх поднимается толстый столб черного дыма. В пресс-службе МЧС сообщили, что пламя разгорелось по адресу: ул. Электрозаводская, 21, стр. 48.

6 декабря в Санкт-Петербурге загорелось здание консерватории имени Римского-Корсакова, которое находится на Театральной площади напротив Мариинского театра. В настоящее время его реконструируют. Позднее появились видеокадры начала пожара, где, предположительно, рабочий открывает дверь, за которой сразу видна стена пламени. Также огонь можно было увидеть в окнах второго, третьего и четвертого этажей.