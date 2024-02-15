Пожар на Пушкинской площади: где начало гореть, как тушили, кто пострадал

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Пожарные полностью ликвидировали возгорание во дворе здания «Известия холла» в центре Москвы. Корреспондент NEWS.ru передает с места происшествия, что, несмотря на то что открытый огонь уже потушен, пожарные не торопятся уезжать. Теперь они будут около трех часов проливать тлеющие помещения. Откуда начался пожар, есть ли пострадавшие, чем осложнялось тушение и кто понесет наказание — в материале NEWS.ru.

Как начался пожар на Пушкинской площади

Рано утром в МЧС поступило сообщение о том, что в здании «Известия холла» на Пушкинской площади начался пожар. Огонь быстро распространился по внутренним помещениям.

Очевидцы сообщали, что с крыши валил густой черный дым. На место пожара приехали несколько машин МЧС и полицейские. Территорию вокруг здания оцепили, а пожарные машины по Тверской улице стояли аж до отеля «Интерконтиненталь», передал корреспондент NEWS.ru с места событий.

Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров, но позже она увеличилась почти в два раза.

«На Пушкинской площади произошло загорание в административном здании, находящемся на реконструкции. Предварительно, площадь пожара — 1500 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — заявили в МЧС.

На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координировал исполняющий обязанности Тверского межрайонного прокурора Николай Чекашкин.

Как развивались события

Пожар, как утверждали некоторые очевидцы, начался в ночном клубе Lookin Rooms и баре «Резиденция», где ночью проводили тематические вечеринки в честь Дня святого Валентина. Кроме того, огонь охватил три выселенных здания на территории внутреннего двора. Из-за пожара обрушился купол одного из металлических строений.

Изначально пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. Спустя несколько часов пожарным удалось локализовать огонь, и ранг понизили до второго.

Тушение пожара осложнялось тем, что внутри помещений находились строительные и другие легковоспламеняющиеся материалы. По данным Telegram-канала SHOT, сотрудники МЧС работали по номеру 1-бис. Это означает, что сил двух направленных на место происшествия расчетов было уже недостаточно.

«Пожарные работают в условиях плотного задымления. Тушение осложняется высокой пожарной загрузкой — строительные и другие горючие материалы. К тушению привлечено более 120 человек и 35 единиц техники», — отметили в МЧС.

Позднее в ведомстве заявили, что горели три неэксплуатируемые постройки, расположенные во дворе здания на Пушкинской площади. В МЧС отметили, что пожарным удалось не допустить, чтобы огонь перекинулся на здание концертного зала «Известия холл».

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» Фото: Екатерина Христова/ТАСС Фото: Екатерина Христова/ТАСС Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: Юлия Шарифулина/ТАСС Фото: Юлия Шарифулина/ТАСС Фото: МЧС РФ Фото: МЧС РФ Фото: Софья Сандурская/ТАСС Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Есть ли пострадавшие в пожаре

По словам очевидца, когда начался пожар, сигнализация не сработала, но людей из помещений экстренно эвакуировали.

«[Сотрудники МЧС] сразу оперативно сработали. Никакая сигнализация не сработала, все соседние заведения пострадали», — говорит один из очевидцев.

Изначально сообщалось, что пострадавших нет, однако один сотрудник «Известия холла» не выходил на связь — он находился внутри охваченных огнем помещений. Позже выяснилось, что эта информация не соответствует действительности: оказалось, что потерянный сотрудник просто поехал домой.

Один человек в результате пожара получил ожог руки. Больше никаких официальных сведений о пострадавших во время ЧП в центре Москвы не поступало.

Какие улицы перекрывали из-за возгорания на Пушкинской площади

Из-за пожара утром были закрыты два входа на станцию метро «Пушкинская», чтобы не затруднять работу пожарных расчетов. Все остальные выходы работали в штатном режиме, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

Была перекрыта часть дорог рядом с местом происшествия. Так, для движения была недоступна часть Тверского бульвара, три полосы из четырех на Тверской улице в сторону Садового кольца и одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку. Кроме того, автомобильное движение перекрыли на улице Малая Дмитровка.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Как действовали правоохранительные органы

Причины возгорания в зданиях на Пушкинской площади пока неизвестны. Однако в Следственном комитете РФ по городу Москве сообщили, что по факту пожара организована проверка.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ)», — заявили в пресс-службе столичного СК.

Там добавили, что следователи и криминалисты ведомства уже осматривают место происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего. «В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в пресс-службе.

Контролировать ход и результаты процессуальной проверки будет московская прокуратура, подчеркнули в ведомстве.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Что находится на территории комплекса

Ранее в здании по адресу: Пушкинская площадь, дом 5, располагалась редакция газеты «Известия». Сейчас там находится концертный зал. Помимо этого, там работают несколько кафе и туристических агентств, ночной клуб, банк, кабинет нотариуса, коворкинги и много других компаний.

Здание в стиле авангард было построено в период с 1925 по 1927 год. Проект разрабатывал архитектор Григорий Бархин, помогал ему в этом инженер Артур Лолейт. В первоначальном варианте он планировал возвести 12-этажную башню над лестничным блоком, но позже пришлось отказаться от этой идеи: с 1926 года власти запретили строить здания выше семи этажей внутри Садового кольца.

Читайте также:

Юлия Шойгу: я осознала, как быстро и страшно может оборваться жизнь

Двое детей погибли при пожаре в селе в Якутии

«Наш герой»: соседи рассказали о коте, спасшем мальчика от пожара в Москве