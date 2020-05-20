Пожаловавшихся на отсутствие доплат кубанских врачей обвинили в экстремизме

https://static.news.ru/photo/bce2a79c-9a7c-11ea-b4a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кубанских фельдшеров, которые пожаловались на отсутствие президентских доплат за работу во время пандемии с коронавирусными пациентами, заподозрили в экстремизме и пригрозили им уголовными делами.

Когда мы записали обращение, старший фельдшер, как мы думаем, позвонил в прокуратуру и пожаловался, что мы подрываем работу скорой помощи. Ролик появился в Сети, а всех, кто был на видео, начали вызывать в прокуратуру, а затем — в СК, — рассказал изданию «Подъём» сотрудник станции скорой помощи при Абинской районной больнице.

По его словам, в ведомствах интересовались, действительно ли они работали с коронавирусными больными, и почему считают, что им положены выплаты. После этого к работнику станции домой пришёл сотрудник правоохранительных органов и заявил, что если жалобы не прекратятся, то ими займётся ФСБ.

Кроме того, водителя станции скорой помощи, который был на видео с обращением, вызвали в прокуратуру и пригрозили, что посадят в тюрьму на 12 лет за экстремизм.

Как писал NEWS.ru, сотрудники армавирской скорой помощи, которая входит в структуру горбольницы, записали видео с жалобами на то, что не получили ни копейки обещанных президентом надбавок за работу с заражёнными коронавирусом. После этого губернатор Краснодарского края распорядился направить в Армавир комиссию, чтобы разобраться в ситуации. Также жалобами медиков заинтересовалась региональная прокуратура. Накануне стало известно об увольнении главврача учреждения.

Ранее оказать финансовую поддержку медработникам поручил президент РФ Владимир Путин. Врачи, работающие с инфицированными, должны получить по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсёстры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц. Предусмотрено, что надбавки будут выплачены в течение трёх месяцев — апреля, мая и июня.

Во многих регионах выплаты не были произведены или были осуществлены в объёме, отличающемся от заявленного. Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за выплаты, обещанные медикам, борющимся с распространением коронавируса.