Пожаловавшейся Володину жительнице Саратова увеличили пенсию

https://static.news.ru/photo/d5e83afa-c4e1-11eb-86da-96000091f725_660.jpg Фото: @saratovonline/Instagram

Пенсионный фонд России (ПФР) сделал перерасчёт пенсии пожилой жительнице Саратова, которая в апреле пожаловалась председателю Госдумы Вячеславу Володину на резкий скачок цен на продукты и отсутствие льгот, сообщает РИА Новости.

В беседе со спикером Госдумы женщина тогда также указала, что из-за высокой инфляции не может скопить «гробовые» деньги. В ПФР агентству уточнили , что вопрос о льготах находится вне их компетенции, а пенсию жительнице Саратова пересчитали.

Причина перерасчёта — поступление документов о заработке, которые были запрошены специалистами управления ПФР ранее в ходе плановой проверки пенсионных дел жителей региона, — подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что запрос документов о заработной плате пенсионеров является привычным делом для ПФР. Новая пенсия жительнице Саратова станет начисляться с 1 июня.

Ранее стало известно, что саратовскую пенсионерку, раскритиковавшую российские власти во время беседы на улице со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, теперь узнают на улице. Она рассказала местным изданиям, как стала звездой города и почему вообще решилась на беседу с высокопоставленным парламентарием.