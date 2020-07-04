Пожаловавшаяся Путину на мороженое приравняла радугу к свастике

https://static.news.ru/photo/187687c0-bdfc-11ea-9e98-fa163e074e61_660.jpg Фото: icecream-chl.ru

Руководитель Союза женщин России Екатерина Лахова прокомментировала своё обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой проверить мороженое с радугой на пропаганду ЛГБТ. Она заявила, что отрицательно относится как к радуге, так и к свастике.

Женщина рассказала, что читала юмористические комментарии в Интернете, однако её это не расстраивает, передаёт «Подъём».

Я говорила про скрытую рекламу, косвенную, которая постоянно навязывается тихонько словами «радуга», «цвета радуги». Мы за традиционные ценности, за неоднополые браки, мы против этих «розовых» и «голубых», — подчеркнула она.

Лахова считала, что не нарушает права сексуальных меньшинств, однако выступает против агитации и пропаганды ЛГБТ.

Да, и через мороженое могут радугу, я извиняюсь, лоббировать. У меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике, которую на сегодняшний день запретили. А много веков назад этот фашистский знак обозначал благополучие, плодородие и так далее, — заключила она.

Как писал NEWS.ru, Лахова 3 июля пожаловалась президенту России Владимиру Путину на косвенное влияние мороженого «Радуга» и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.

Такое заявление она сделала в ходе обсуждения появления флага на здании посольства США в Москве. Глава государства ответил, что если этикетка пропагандирует ЛГБТ, то это необходимо взять под контроль, но «не агрессивно».

Позднее вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов заявил, что мороженое «Радуга» не имеет никакого отношения к движению ЛГБТ.