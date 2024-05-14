«Позапрошлый век»: учитель высказался об идее глушилок связи в школах Учитель Ямбург: использование глушилок связи невозможно в современных школах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Попытки ограничить доступ школьникам к интернету противоречат тенденции к цифровизации образования, заявил в разговоре с NEWS.ru заслуженный учитель России директор московской школы № 109 Евгений Ямбург. Так он прокомментировал планы красноярской школы № 158 установить глушилки мобильной связи со следующего учебного года. По его мнению, подобные меры — «позапрошлый век».

Какие могут быть глушилки, когда президент призывает работать с искусственным интеллектом, с нейросетями, когда идет серьезная работа по проведению интернета в каждую деревню? Это нереально. Нельзя идти вперед с головой, повернутой назад, — отметил педагог.

Наличие доступа к интернету прямо не связано с успеваемостью учеников, считает собеседник NEWS.ru. Он напомнил, что сегодня современными технологиями пользуются не только дети, но и учителя. В этих условиях он видит задачей педагога сделать использование гаджетов полезным и интересным.

Понимаете, умный учитель, например географии, научит школьников с помощью телефона определять высоту горы, а учитель физкультуры, подключив специальные устройства, сделает детей субъектами своего здоровья, — подытожил Ямбург.

В первых числах мая в Красноярске состоялось общегородское родительское собрание. На нем обсуждались вопросы информационной безопасности и влияния гаджетов на детей. Мероприятие проходило в школе № 158 «Грани» Свердловского района города, где в следующем учебном году хотят установить глушилки мобильной связи.

Инициатива была озвучена директором образовательного учреждения Александром Лазутиным, когда речь зашла о концентрации внимания учеников. Он напомнил, что в российских школах уже запрещено пользоваться смартфонами на уроках. Однако, по его словам, некоторые ученики продолжают игнорировать это ограничение.

Ранее Евгений Ямбург назвал неудачной идею помощника президента РФ Владимира Мединского объединить историю и обществознание в основном и едином государственных экзаменах. Он считает, что такой подход только напугает детей.