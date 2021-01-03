Появление смертельной «болезни X» в Конго прокомментировал Роспотребнадзор

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Роспотребнадзор анализирует все источники информации по ситуации в Конго после публикаций о возможном появлении новой смертельной «болезни X», рассказали в пресс-службе ведомства. Накануне учёный Жан-Жак Муембе-Тамфум, одним из первых обнаруживший вирус Эболы, в беседе с американским телеканалом CNN предостерёг о риске возникновения опасного недуга.

По его словам, у одной из пациенток в Демократической Республике Конго (ДРК) фиксировали ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом тесты на Эболу и другие известные «напасти» оказались отрицательными.

Это может быть соматическое неинфекционное заболевание, либо врождённая ломкость сосудов, которая усиливается под действием инфекционных агентов, либо проявление аутоиммунных заболеваний, — рассказал в беседе с РИА Новости замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Доктор биологических наук и профессор Московского государственного университета Алексей Аграновский прокомментировал данные о том, что в Конго были найдены признаки распространения смертельно опасной для людей «болезни Х». По словам эксперта, сейчас нет оснований серьёзно опасаться пандемии новых смертельных болезней. При этом он отметил, что даже отдельные случаи необходимо тщательно изучать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) необходимо обратить внимание на слова микробиолога из Демократической Республики Конго Жан-Жака Муембе-Тамфумы о том, что в его стране могло появиться новое смертельно опасное заболевание, считает бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.