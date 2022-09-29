Слитый список приоритетных специальностей при мобилизации оказался фейком «Объясняем.рф»: появившийся в Сети список приоритетных специальностей при мобилизации является фейком

Появившийся ранее в Сети список приоритетных специальностей при мобилизации является фейком, пишут авторы портала «Объясняем.рф». Они объясняют, что релевантный перечень военно-учетных специальностей, которые являются приоритетными при мобилизации, озвучивало ранее Минобороны.

Распространяемые списки – это фейки. Как сообщили в Минобороны, в первую очередь, в рамках частичной мобилизации будут призываться граждане с востребованными военно-учетными специальностями: мотострелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители, — говорится в сообщении на сайте.

Ранее анонимные источники в Сети распространяли перечень военно-учетных специальностей, которые якобы будут призваны на военную службу при мобилизации в первую очередь. Их можно определить по идентификационному номеру в военном билете.

Ранее авторы портала писали, что солдаты срочной службы могут быть задействованы в рамках мобилизационных мероприятий только в случае, если они будут уволены в запас. Отмечается, что срочники, которые были призваны на военную службу прошлой осенью, смогут уволиться уже в октябре. При этом подчеркивается, что в приоритетном порядке будут призываться рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие офицеры до 55 лет.