https://static.news.ru/photo/463473ac-3b6b-11ea-a455-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МВД РФ создало сайт для публикации оперативной массовой информации ведомства.

Об этом сообщил глава министерства Владимир Колокольцев. По его словам, портал получил название «МВД медиа».

Он призван стать основной площадкой для размещения оперативных новостей, видеоматериалов, актуальной публицистики, — рассказал министр.

Он отметил также, что это первый сетевой ресурс полиции, который ориентирован только на мультимедийный контент, передаё РИА Новости .

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артёма Хохорина, а также об увольнении непосредственных организаторов учений с участием школьников в Татарстане.