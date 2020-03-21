https://static.news.ru/photo/e00a91f4-6b8c-11ea-9cb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в период пандемии коронавируса, заработал в рамках акции #МыВместе. На сайте МыВместе2020.рф каждый может предложить свою помощь в покупке продуктов, оказании юридической поддержки и психологической помощи.

В сложной ситуации нам всем как никогда нужна поддержка. Уже сейчас все — от крупных компаний до простых жителей нашей страны — оказывают помощь во всех её проявлениях, — говорится в сообщении на сайте.

В разделе «Предложить помощь» агрегатор предлагает организациям разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться: продуктах, средствах или услугах. Кроме того, любой гражданин может присоединиться к волонтёрам, чтобы оказать поддержку тем, кто в ней нуждается. На портале также собраны новости о добрых инициативах и реальных поступках.

Как писал NEWS.ru, вся информация о сервисах, к которым российские пользователи в условиях вынужденного карантина могут получить свободный доступ, размещена теперь на едином сайте ДоступВсем.рф. Пользователи Сети могут выбрать подходящий им ресурс в разделах «Образование», «Книги», «Журналы», «Новости», «Кино», «Музыка», «Доставка», «Платежи», «ТВ», «Услуги», «Связь». К акции подключились уже около 100 компаний.