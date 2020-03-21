https://static.news.ru/photo/c615380e-fc32-11e9-b8c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Вся информация о сервисах, к которым российские пользователи в условиях вынужденного карантина могут получить свободный доступ, размещена теперь на едином сайте ДоступВсем.рф.

На портале «Доступ всем» мы собрали всё, что поможет провести время дома с пользой. Школьники и студенты смогут продолжить занятия в виртуальных классах, а при желании познакомиться с лекциями других преподавателей, самых лучших в стране, — говорится в сообщении на сайте.

Пользователи Сети могут выбрать подходящий им ресурс в разделах: «Образование», «Книги», «Журналы», «Новости», «Кино», «Музыка», «Доставка», «Платежи», «ТВ», «Услуги», «Связь». К акции подключились уже около 100 компаний.

Как писал NEWS.ru, столичные школы, колледжи и спортивные учреждения закрылись на три недели на карантин из-за коронавируса. Карантин продлится с 21 марта по 12 апреля. Мэр Москвы отметил, что студенты колледжей перейдут на дистанционный режим обучения, это будет непросто для некоторых специальностей, однако меры безопасности необходимы. Сергей Собянин также призвал работодателей перевести сотрудников на удалённый режим работы.