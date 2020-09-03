Появился онлайн-тренажёр для сдачи на компьютере ЕГЭ по информатике

https://static.news.ru/photo/59119caa-edfb-11ea-9b75-fa163e074e61_660.jpg Фото: kege.rustest.ru

Демонстрационная версия единого госэкзамена (ЕГЭ) по информатике опубликована на сайте подведомственного Рособрнадзору Федерального центра тестирования.

Предлагаемая демонстрационная версия позволяет ознакомиться с основными приёмами работы с программным обеспечением участника экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ), — сообщается на сайте центра.

По адресу: http://kege.rustest.ru можно будет пройти демоверсии заданий 2021 года. Именно с этого времени выпускники, выбравшие ЕГЭ по информатике, будут сдавать его на компьютерах. Ранее экзамен проводился на бумажных бланках.

ЕГЭ по информатике с использованием компьютера будет включать 27 заданий: 10 — базового уровня, 13 — повышенной сложности и четыре — высокой. Выполнение заданий по программированию допускается на языках С++, Java, C#, Pascal, Python и Школьном алгоритмическом языке. Ответы участников будут проверяться автоматически. Продолжительность сдачи не изменится и составит 3 часа 55 минут.

Как писал NEWS.ru, Рособрнадзор планирует осенью приступить к проверке готовности российских регионов к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике на компьютерах. По словам врио руководителя ведомства Анзора Музаева, перед началом учебного года будет опубликована демоверсия компьютерного ЕГЭ по информатике, а в сентября — октябре состоится её широкое общественное обсуждение. Музаев добавил, что ведомство намерено провести апробации, чтобы ещё раз удостовериться в готовности всех регионов к такому формату проведения экзамена.