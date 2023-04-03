Появилось видео задержания подозреваемой в убийстве военкора Татарского Появилось видео задержания Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве военкора Татарского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россиянка Дарья Трепова, которая подозревается в причастности к убийству военкора Владлена Татарского, не сопротивлялась при задержании, следует из видео, опубликованного Telegram-каналом «СМОТРИ». Девушка спокойно вышла под конвоем, пряча лицо.

Отвечать на вопрос о совершении преступления подозреваемая не стала.

По данным Telegram-канала SHOT, при задержании Треповой было задействовано больше 100 силовиков. Сотрудники заняли все 25 этажей дома на Парнасе, жителей впускали и выпускали только с сопровождением. Канал сообщает, что при встрече с силовиками подозреваемая смеялась и говорила, что ее подставили. Вместе с ней находился знакомый, оба дают показания.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел накануне вечером. В тот момент в заведении проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, он погиб. По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору передала Трепова до начала мероприятия.

В МВД допускают, что Трепова могла не знать о взрывчатке в статуэтке. В ведомстве не исключают, что злоумышленники могли ее использовать, поскольку она ранее переписывалась с Татарским и посещала мероприятия с его участием.