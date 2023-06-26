Появилось видео взрыва под Воронежем при движении ЧВК «Вагнер» Опубликовано видео взрыва на трассе под Воронежем во время движения колонны ЧВК «Вагнер»

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

В Сети появилось видео взрыва на трассе под Воронежем во время движения колонны частной военной компании «Вагнер» к Москве. Ролик разместил Telegram-канал Baza.

На кадрах видеорегистратора видно, как на фоне едущих по дороге грузовиков внезапно раздается мощный взрыв. Машины накрывают клубы дыма. На записи видны дата и время — 10:41 24 июня.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что посол США в Москве Линн Трейси передавала сигналы российским представителям о том, что Вашингтон не имеет отношения к действиям ЧВК «Вагнер». По его словам, в Соединенных Штатах Америки хотели быть уверенными в том, что их дипломаты не пострадают.

Бывший помощник главы государства и замруководителя президентской администрации Владислав Сурков выступил против деятельности ЧВК в России. По его мнению, идея частных военных компаний заимствована на Западе и не соответствует российской военной и политической культуре.

Ранее «Верстка» со ссылкой на источники сообщила, что в Белоруссии началось строительство полевых лагерей для бойцов ЧВК «Вагнер». По информации издания, лагеря развернутся в Могилевской области, в 200 км от границы с Украиной. Первый подобный городок расположится недалеко от населенного пункта Осиповичи.