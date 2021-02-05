Появилось видео выступления ветерана на суде по делу Навального

https://static.news.ru/photo/75596c1a-6814-11eb-b312-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба суда

Суд опубликовал выступление ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, который сегодня давал показания по делу о клевете со стороны блогера Алексея Навального.

Пенсионер заявил, что был вынужден защищать свою честь, и попросил суд использовать его показания, которые он давал ранее следователям.

В июне на даче я узнал от сиделки, что Навальный назвал меня предателем Родины, и это меня очень огорчило. Я вынужден защищать свою честь, — рассказал Игнат Артёменко.

Навальный обозвал ветерана «продажным холуём и позором страны» в одном из своих видео, выпущенном в 2020 году. Выходкой оппозиционера возмутились в Общественной палате России, там попросили Следком проверить ролик.

Пенсионер при этом утверждает, что не подавал заявление о клевете, но хочет, чтобы Навальный принёс ему публичные извинения. Ему стало плохо во время слушания, и блогер потребовал, чтобы ветерану позволили лечь и снять маску.

Во время первого заседания блогер грубил судье, и та пригрозила удалить оппозиционера из зала. Заседание прерывались несколько раз. В итоге Навальный свою вину не признал, а слушание отложили до 12 февраля. При этом оппозиционер заявил, что «психологически выиграл этот процесс».