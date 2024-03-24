Появилось видео, снятое пропавшими супругами за 10 минут до ЧП в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске

Опубликована видеозапись, которую за 10 минут до теракта в «Крокус Сити Холле» сделала пропавшая семейная пара, кадры разместил Telegram-канал «112». По его данным, супруги Олег и Людмила Сытниковы отправили видео из зала дочке.

Вот мы и в «Крокусе». До начала концерта осталось 10 минут, — говорит глава семьи на камеру.

Отмечается, что муж и жена являются давними поклонниками группы «Пикник». На видеозаписи слышно, как супруги говорят, что готовы к концерту, и сетуют, что зрителей маловато. Дочь пары безуспешно пыталась дозвониться до родителей после того, как узнала о теракте. Как пишет канал, в списках погибших и пострадавших они не значатся.

Как ранее писал Telegram-канал SHOT, 65-летнего Олега и его 63-летнюю жену Людмилу не могут найти вторые сутки. Telegram-канал Baza писал, что также ищут Олега Шиховцева, который вместе с супругой Галиной и 19-летней дочерью пришел на «Пикник». Канал сообщил, что после первых выстрелов мужчина бросился к семье и вместе с ними стал двигаться к безопасному месту. Он бежал последним, чтобы прикрыть родных, в какой-то момент пуля попала ему в спину. Мужчина приказал супруге и дочери бежать дальше, а после отстал от них.