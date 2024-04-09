Появилось видео с потерявшим веру в Бога дебоширом, угрожавшим сжечь храм

Пресс-служба Росгвардии по Москве опубликовала видео с дебоширом, который угрожал сжечь Храм Архангела Михаила в Зеленограде. Мужчина объяснил свое поступок тем, что перестал верить в Бога.

В Зеленограде сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии были вызваны в Храм Архангела Михаила из-за пьяного дебошира. Мужчина разбил икону «Неупиваемая Чаша» и грозился сжечь церковь.

Ранее сообщалось, что жительница Владикавказа предстанет перед судом за погром на могилах участников специальной военной операции. Отмечается, что в момент инцидента женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Случай произошел ночью в начале февраля этого года. Обвиняемая проникла на территорию Аллеи Героев Восточного кладбища города Владикавказа, разбросала ритуальные венки и вазы с цветами, «пренебрегая нравственными нормами».

Магнитогорский гарнизонный суд приговорил мобилизованного жителя Челябинска к 10 годам колонии строгого режима за избиение офицера в воинском эшелоне. Отмечается, что мужчина в момент преступления был пьян, а пострадавший вскоре после инцидента скончался.