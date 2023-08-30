Настоящий Гарри Поттер родился в молодой семье из Кемерово

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В семье Сергея и Алины Поттеров из Кемерово родился мальчик, которого назвали Гарри, сообщает РЕН ТВ. Как утверждают сами родители, они не являются фанатами франшизы о волшебнике, однако в вопросе выбора имени не колебались.

Многие задавали вопрос: «Вот вы решили назвать сына Гарри, а что если в будущем ему не понравится?» Но мне кажется, что никаких проблем не будет. Наоборот, его бы так и называли. Вон Гарри Поттер идет. А так — настоящее имя, — сказала мать ребенка.

Ранее в России провели социологическое исследование на тему оптимального количества детей в семье. По итогам исследования выяснилось, что порядка 60% респондентов считают идеальной семью с двумя детьми. Только 30% назвали идеальной многодетную семью, причем сторонниками четырех детей стали только 2% опрошенных. Столько же высказалось за семьи с пятью и более детьми. Авторы исследования также уточнили, что приверженцами многодетной семьи чаще являются обеспеченные граждане и те, кто уже имеет трех и более детей.

Кроме того, результаты опроса показали, что к многодетности чаще позитивно относятся россияне старше 45 лет. При этом молодежь относится к этому более отрицательно.