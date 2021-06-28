Появилось видео с мужчиной, радостно переплывающим улицу в Москве

Москвич, переплывающий проезжую часть одной из улиц Богородского района российской столицы, попал на видео. Небольшой ролик опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы». Судя по кадрам, мужчина рад «суперливню», накрывшему мегаполис 28 июня.

В Богородском районе Москвы люди уже переплывают улицы, — говорится в сообщении.

А журналист RT Антон Красовский встретил суперливень в Москве полуголым, выйдя на балкон. Ролик с бушующей стихией он опубликовал в своём Telegram-канале «Гей не передержке». На кадрах мужчина стоит под проливным дождём с обнажённым торсом.

Жителей столицы предупредили о грозе, ливне и ветре до 22 метров в секунду. Предупреждение МЧС начинает действовать с 09:00 и до конца понедельника 28 июня. Водителей призвали на дорогах снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать опасных перестроений. Парковать авто рекомендуется вдали от деревьев и рекламных билбордов. Ведомство попросило также не оставлять детей без присмотра.

На сайте Гидрометцентра сказано , что температура при этом останется достаточно высокой: в ночь на понедельник плюс 19–21 градус, а днём до 30–32 градусов тепла.

Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды в Москве. Ливень с грозой и градом отправит на круглосуточное дежурство аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.