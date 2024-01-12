Появилось видео с места пожара в Москве, в котором погибли четыре человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появилась видеозапись с места пожара, который произошел на улице Академика Комарова в Москве, кадры публикует столичная прокуратура. Известно, что в результате ЧП погибли четыре человека, трое из которых — дети. В ведомстве рассказали, что работу полиции и спецслужб координирует заместитель Останкинского межрайонного прокурора Павел Басак.

По уточненной информации, погибли отец и трое его несовершеннолетних детей, — говорится в сообщении.

О возгорании стало известно в пятницу, 12 декабря. Трагедия произошла на первом этаже дома № 14 по улице Академика Комарова. Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Ранее опубликовали кадры мощного пожара в деревообрабатывающем цеху в Златоусте Челябинской области. Площадь возгорания составила более 1000 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек.

До этого два человека погибли в результате возгорания в бытовках в Пензе. Огонь охватил постройку площадью около 300 квадратных метров. Тела погибших обнаружили при разборе конструкций.