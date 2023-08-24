Появилось видео обысков у связанных с РДК неонацистов Силовики провели обыски у неонацистов из «Белой масти» в Москве и Петербурге

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудники силовых структур провели обыски у неонацистов из группировки «Белая масть», которая связана с «Русским добровольческим корпусом» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Как уточняется, обыски проходили в Москве и Санкт-Петербурге.

Проводятся обыски в Москве и Санкт-Петербурге у членов и участников группировки «Белая масть». Движение занимается тем, что привлекает осужденных за убийства и теракты радикалов. Они привлекаются к совершению преступлений, — рассказал собеседник агентства.

На опубликованной журналистами видеозаписи можно увидеть, что у членов формирования нашли флаги и элементы одежды с запрещенной символикой, а также боеприпасы к огнестрельному оружию. Кроме того, был показан один из членов группировки. Он лежит на полу лицом вниз в наручниках.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители задержали уборщика филармонии имени Шостаковича. У мужчины нашли листовки «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).