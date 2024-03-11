Появилось видео, как панда Катюша катается на горке Директор Московского зоопарка показала видео с пандой Катюшей на горке

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Повзрослевшая панда Катюша из Московского зоопарка начала осваивать горку, сообщила в Telegram-канале директор столичного учреждения Светлана Акулова. Она также опубликовала видео с маленьким бамбуковым медведем, который скатывается по специально оборудованной в вольере конструкции.

Вот так осваивала горку Катюша. На тот момент все было незнакомо, лапки было страшно выпрямить, — написала Акулова.

Ранее в Сети появилось видео ужина панды Катюши и ее мамы Диндин. Акулова показала ролик, на котором семейство лакомится свежими листьями бамбука. В один момент непоседливая малышка-панда взобралась на строение из бревен и пыталась играть с ветками. Но Диндин быстро пресекла баловство и съела дразнящий малышку бамбук.

В зоопарке Ростова-на-Дону ранее родились детеныши патагонских мар. Мамами стали мары по имени Гермиона и Джейн. В дикой природе эти гигантские морские свинки обитают в Южной Америке. По словам сотрудников зоопарка, малышки-мары пока еще совсем маленькие, но уже очень активные и хорошо питаются. Пол детенышей пока определить не удалось, это можно будет сделать через три месяца.