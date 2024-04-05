Появилось видео как наездница Костыгова жестоко избивает своего коня

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «112» опубликовал видеозапись, на которой видно, как российская наездница Ксения Костыгова избивает своего коня. На кадрах можно увидеть, что спортсменка хлыстом и руками бьет по шее и голове животного.

Как рассказал пресс-секретарь Федерации конного спорта России Александр Личман РИА Новости, такие действия могут не только нанести травму животному, но и дискредитировать спорт, а также послужить негативными примером для подрастающего поколения.

Ранее Федерация конного спорта России постановила дисквалифицировать Костыгову на два года за произошедшее с лошадью. Как рассказал главный тренер сборной РФ по конному спорту Владимир Белецкий, всадница до этого уже получала взыскание за грубое отношение к животному в ходе одного из турниров.

Существуют определенные нормы, когда животное не подчиняется: допустимы несколько легких ударов хлыстом или ладонью, пояснил тренер. Однако происходившее на соревнованиях иначе, чем избиение, расценить нельзя, подчеркнул наставник сборной.

1 марта российского теннисиста Андрея Рублева дисквалифицировали из-за ненормативных высказываний в адрес судьи на турнире в Дубае. Рублев эмоционально обратился к судье, саркастически поблагодарив его за «отличное решение» в ходе полуфинального матча против спортсмена из Казахстана Александра Бублика. Рублева отстранили при счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу казахстанца.