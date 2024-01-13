Появилось видео, как московская малютка-панда грызет первый бамбук

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Малютка-панда Катюша из Московского зоопарка, которая родилась пять месяцев назад, научилась грызть бамбук, повторяя за мамой. Соответствующее видео показала в Telegram-канале генеральный директор учреждения Светлана Акулова. На кадрах видно, как мама-панда Диндин быстро объедает с бамбука листья, а Катюша берет с нее пример и также пытается попробовать растение на вкус.

Невероятно мило. Катюша учится от мамы абсолютно всему. Диндин собирает в пучок бамбук, и малышка научилась так же ловко орудовать лапкой, — подписала она ролик.

Малютку-панду ранее сводили к зоологам на медицинский осмотр, где она успела похулиганить: Катюша отвязала мягкие бортики от кровати и слегка покусала специалиста, который измерял параметры ее туловища. Видео показала директор зоопарка, на кадры также попала зоолог Ирина Овчинникова, работающая с подрастающей малышкой.

Ранее пресс-служба Московского зоопарка сообщила о временном закрытии для посетителей павильона «Фауна Китая» ради панды Катюши. Это связано с тем, что мама-панда начала выводить детеныша в большой вольер, поэтому им необходимо обеспечить полный покой.