Появилось видео, как Цыганова упала в обморок у Кремля В Сети опубликовали видео падения Вики Цыгановой во время визита в Кремль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Вика Цыганова

Певица и актриса Вика Цыганова после праздничного мероприятия в Кремле потеряла сознание. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что женщина едва не рухнула на землю, но ее подхватили рядом стоящие люди. Очевидцы стали криком просить вызвать актрисе скорую помощь. Судя по видео, Цыганова самостоятельно пришла в себя и смогла пообщаться с детьми, которые приехали из Донбасса на новогоднюю елку в Москву.

Ранее супруг певицы Вадим Цыганов рассказал, что артистку пригласили на вручение подарков детям из Донбасса, однако в начале мероприятия охрана по неизвестной причине стала выводить гостей, из-за чего певица разволновалась и упала в обморок. Он предположил, что инцидент мог произойти из-за недоговоренности между устроителями сказки и людьми, которые привезли подарки детям.

Цыганов отметил, что на мероприятии присутствовал академик Александр Дерябин, который просил дать возможность порадовать детей, но охрана была непреклонна. Мужчина добавил, что его супруга пришла с благой целью, хотела порадовать детей и сказать им теплые слова. Однако, продолжил Цыганов, все получилось «по Шапокляк».