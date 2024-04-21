Появилось видео эвакуации трофейного Leopard 2 Соловьев опубликовал видео эвакуации трофейного танка Leopard 2 из зоны СВО

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Журналист Владимир Соловьев опубликовал видео, на котором запечатлена эвакуация трофейного танка Leopard 2 российскими военными, кадры появились в его Telegram-канале. Операция была проведена бойцами группировки войск «Центр».

Следующая остановка — парк «Патриот», — написал Соловьев.

Он рассказал, что специалисты Центральной группировки войск спланировали и провели целую операцию. По словам журналиста, чтобы сдвинуть немецкий танк с места, бойцам пришлось разрывать гусеницы подрывом.

Ранее бойцы Западной группировки войск, которые уничтожили танки Leopard 2 на Купянском направлении, получили денежные сертификаты. В пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что поощрение получили артиллеристы и двое военнослужащих подразделений специального назначения. Один из награжденных отметил, что подбил западную технику первым выстрелом.

Кроме того, издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в США сообщило, что за два месяца Вооруженные силы Украины потеряли пять американских танков Abrams в зоне специальной военной операции. По данным австрийского полковника Маркуса Рейснера, еще три боевые машины, которые Пентагон отправил Киеву прошлой осенью, получили средние повреждения.