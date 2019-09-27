https://static.news.ru/photo/818d453a-e1c7-11e9-96c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0/wikipedia.org

В Сети появилось видео экстремальных испытаний на прочность автомата АК-74М. Уникальные кадры опубликовал концерн «Калашников».

Для теста были использованы оружие 2014 года выпуска и 26 магазинов на 30 патронов. Испытатель показал стрельбу очередями без передышек до полного отказа оружия. В результате АК-74М сумел сделать 587 выстрелов. При этом, согласно требованиям Минобороны, он должен выдерживать 180 выстрелов в режиме безостановочной стрельбы. Специалисты отметили, что автомат превзошёл все ожидания. Несмотря на то, что в конце теста цевьё и накладка газовой трубки расплавились, а ствол искривился, возвратный и ударно-спусковой механизмы автомата остались целыми, передаёт РИА Новости .

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