Появилось видео ДТП, в котором пострадала Лада Дэнс

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Опубликована видеозапись ДТП, в котором пострадала певица Лада Дэнс, сообщил телеканал РЕН ТВ. На нем видно, как такси на полной скорости врезается в стоящие из-за аварии, которая произошла ранее, автомобили.

Таксист не видит, что происходит впереди? — комментирует автор видео.

В результате столкновения таксист уезжает вправо, пересекает три полосы и оказывается в кювете.

Певица в начале августа попала в серьезное ДТП на такси в Подольске, ее экстренно госпитализировали на вертолете, медики диагностировали у артистки черепно-мозговую травму, ранение бедра и несколько серьезных ушибов. Позже стало известно, что Лада Дэнс намерена потребовать в суде 12 млн рублей от транспортной компании, которой принадлежало такси.

На шестой день после аварии Дэнс лично вышла на связь с поклонниками, опубликовав пост в социальных сетях и поблагодарив публику за внимание и поддержку. 13 августа представитель певицы сообщил, что ее ждет долгий реабилитационный процесс, так как она не может передвигаться самостоятельно.

Первый концерт после аварии певица дала на Дне города в Нижнем Новгороде. По словам концертного директора Сергея Пудовкина, артистке пришлось выступать на обезболивающих, а за кулисами дежурили медики, которые следили за состоянием артистки.