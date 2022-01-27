Появилось видео допроса подростков, готовивших нападение на школу

Один из подростков, готовивших нападение на школу № 121 в Нижнем Новгороде, рассказал как разрабатывал план, передаёт Telegram-канал «112». 16-летний Андрей признался, что превосходил остальных в тактике. Ещё один юноша заявил, что «ненавидит людей» и хочет, чтобы каждый «испытывал боль».

Основной план строил я, потому что в тактике всех троих превосходил я. Интеллектуально превосхожу их я, — рассказал молодой человек во время задержания.

Сообщается, что подростки познакомились летом в детском лагере. А осенью начали обсуждать массовое убийство людей. Непосредственно нападение планировалось совершить в апреле этого года.

Правоохранители задержали трёх подростков 16 и 17 лет, которые планировали устроить шутинг в школе из-за «ненависти к людям». В ходе обысков в их квартирах были обнаружены схемы здания и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также компоненты к ним. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о приготовлении к убийству двух и более лиц.

Ранее в Керчи сотрудники ФСБ задержали подростка за рассылку сообщений с планами вооружённого нападения на школу. Угроза оказалась ложной.

А в Красноярске арестовали двух подростков из-за сообщений о «минировании» школ. Подозреваемые в распространении ложных сообщений будут находиться под арестом до 23 февраля.