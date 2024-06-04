Появилось видео допроса мигранта, разбросавшего цветы у памятника «Журавли» СК РФ: 45-летний иностранец подозревается в осквернении памятника в Видном

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осквернение мемориального комплекса в Видном обернулось для мужчины уголовным делом по статье о реабилитации нацизма, информирует ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России по Московской области. Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения разбросал венки у памятника «Журавли» с Вечным огнем, видео допроса появилось в Сети.

Возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего гражданина иностранного государства, — приводит агентство сообщение ГСУ СК России.

Видео опубликовано в Telegram-канале НТВ. Мигрант признался, что употребил слабоалкогольный напиток и решил «поиграть с цветами».

Приношу извинения перед людьми, перед культурной общественностью, перед ветеранами, — произнес мужчина в ходе допроса.

Дело возбуждено по части 3 статьи 354.1 УК РФ. По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 29 мая 2024 года. Нетрезвый мужчина разбросал венки у памятника и скрылся с места преступления.

Следователи и криминалисты проводят комплекс следственных действий. Правоохранители потребовали запись с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела момент преступления. В ближайшее время злоумышленника доставят к следователю.

Ранее вандал сжег памятные венки на мемориале в Кисловодске. Цветы были возложены ко Дню Победы.