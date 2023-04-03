Появилось полное видео взрыва, убившего Татарского

Фото: Russian Investigative Committee/via Global Look Press

Появилось полное видео с момента вручения статуэтки военкору Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин) до взрыва, убившего его. На записи, опубликованной сообществом «ВЕДОМ» во «ВКонтакте» видно, что в момент взрыва Дарья Трепова, которая и принесла бюст, сидит неподалеку от журналиста. Она не покидала помещение вопреки словам некоторых свидетелей.

Погибший, получая подарок, называет девушку Настей и предлагает сесть ближе.

Я стесняюсь, — отвечает Трепова.

Через несколько мгновений она вытягивает руки перед собой, словно заслоняясь, и гремит взрыв.

У видеозаписи есть продолжение, как окровавленные люди покидают помещение и говорят о теракте.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении журналиста орденом Мужества. В информационном центре Национального антитеррористического комитета заявили, что теракт был спланирован спецслужбами Украины. В Киеве это отрицают.

Сама гостья заявила, что «ее подставили», но признала: она действительно принесла и передала в руки Татарского начиненную взрывчаткой статуэтку. Кто такая Дарья Трепова и могла ли она совершить теракт — в материале NEWS.ru.