Появилось фото украинского самоходного ПТРК Javelin

Военный корреспондент Александр Симонов опубликовал в своем Telegram-канале украинский наземный беспилотник. Отмечается, что устройство оснащено встроенным противотанковым ракетным комплексом Javelin.

Противник не останавливается в поисках новых решений для поля боя, — подписал публикацию военкор.

Ранее концерн «Калашников» представил Министерству обороны России новый разведывательный мини-дрон «Каракурт». Беспилотный летательный аппарат можно запускать из ограниченного пространства, уточнили в пресс-службе предприятия. Это стало возможным благодаря высокой маневренности устройства.

Военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что «Каракурт» может стать «глазами» Вооруженных сил России. Он не исключил, что подобные БПЛА станут «бесшумными» помощниками артиллеристов. По его словам, подобную технику можно использоваться на сторожевых постах и наблюдательных пунктах. Собеседник отметил, что мини-дроны способны нести небольшой заряд и подрывать склады ГСМ вероятного противника.