Появилось фото подозреваемого в убийстве семьи в Хакасии

В Сети появилось фото подозреваемого в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии. Снимок публикует Life Shot.

По данным канала, 36-летний Фёдор Панов мог убить семью из ревности. Он был влюблён в дочь хозяйки дома Марину. Мужчина в феврале освободился из тюрьмы и вернулся в родное село Джирим. Его дом был разрушен, местные помогли ему с ремонтом и мебелью. Сам Панов хвастался, что легко может отрезать кому-нибудь голову.

Два месяца назад бывший уголовник влюбился в Марину. Они начали встречаться и вместе «выпивать». Летом женщина уехала на заработки, а Панов стал часто гостить у её семьи. Незадолго до убийства Панов позвонил возлюбленной. Они поругались. Марина сказала, что больше не хочет быть с мужчиной и призналась в измене. Это и могло стать поводом для убийства.

Сама же Марина в разговоре с полицией отметила, что про измену она сказала тогда сгоряча. По словам женщины, у неё никого не было.

Ранее в Хакасии зарезали семью из пяти человек. Убийца не пожалел даже двух детей. Подозреваемый был задержан — им оказался бывший уголовник.