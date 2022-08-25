Появилось фото избитого члена СПЧ Каляпина

Фото: Pavel Golovkin/AP/TASS

Игорь Каляпин

В Сети появилось фото избитого члена Совета по правам человека при президенте РФ Игоря Каляпина в больнице, снимок опубликовал в Telegram руководитель «Команды против пыток» Сергей Бабинец. Нападение на Каляпина произошло 24 августа.

На Каляпина напали в Нижегородской области. В СПЧ сообщили, что нападавший пытался порезать своей жертве лицо и задушить его. Каляпин был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга. Он допустил, что нападение может быть связано с его правозащитной деятельностью.

Позже стало известно, что напавший мог представиться сотрудником полиции, чтобы проникнуть в его дом. Сообщается, что член СПЧ доверился злоумышленнику, поскольку его сосед также является работником правоохранительных органов и в тот момент находился вместе с ним.