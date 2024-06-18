Появилось фото боевого квадроцикла-мангала Военкор Дамбиев опубликовал фото квадроцикла с защитой от дронов в зоне СВО

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Военный корреспондент Чингис Дамбиев в Telegram-канале опубликовал фото боевого квадрацикла-мангала в зоне СВО. По его словам, транспортное средство оборудовано защитой от дронов. На снимке видно, как над квадроциклом установлена сетка, прикрытая маскировочной сетью.

Квадроцикл с антивандальной защитой от дронов, — подписал фото Дамбиев.

Военкор также добавил два хештега «СВО» и «мангалостроение». Стоит отметить, что маскировочная сеть не скрывает обзор водителю квадроцикла.

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков ранее заявил, что российские военные смогли защититься от главного оружия ВСУ — дронов-камикадзе. Помогли им в этом «мангалы» на бронетехнике. По словам Старикова, они сделали служащих ВС РФ неуязвимыми для ударов БПЛА. Новшество оказалось гораздо эффективнее, чем могло показаться на первый взгляд, добавил полковник в отставке.

В начале июня Дамбиев сообщал, что бойцы 14-й бригады специального назначения ВС России ликвидировали военную технику противника на Южно-Донецком направлении. Военкор опубликовал видео с моментом удара. На записи виднелся взрыв. Дамбиев не уточнил информацию о потерях противника.